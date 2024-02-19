Anavatan Partisi İstanbul’dan aday çıkardı

Partiler, yerel seçimlere hazırlık süreçlerine tüm hızıyla devam ediyor. Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar oldu.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Partiler il il, ilçe ilçe adaylarını açıklamaya devam ediyor. Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Çınar, İstanbul'un ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyerek "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi. Çınar, yaşlılara ve iş dünyasına odaklanan projeler geliştireceklerini de belirtti.