Galatasaray Kulübü, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Lotus İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Cihan Sezer katıldı.

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Yapılan iş birliği ile hayata geçirilecek "Şampiyonların Vitamini" projesi kapsamında firma tarafından üretilecek Galatasaray lisanslı vitamin ve gıda takviyeleri eczanelerde satışa çıkacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Niyazi Yelkencioğlu, anlaşmanın içeriği bakımından dünyada ilk olduğuna değinerek, "Dünyaya yayılan salgın hastalıklarla vitamin ve gıda takviyesi alanındaki büyüme global ölçekte olduğu gibi ülkemizde de dikkati çekiyor. Büyüyen bu alanda Lotus İlaç ile oluşturduğumuz 'Şampiyonların Vitamini' projesiyle Galatasaray vitaminleri tüm eczanelerde yerini alacak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün ciddi bir gelir elde edeceğini aktaran Yelkencioğlu, "Anlaşmayla ilgili rakam vermiyoruz. Dünyada bu konuda yapılmış ilk anlaşma. Hatırı sayılır bir rakam alıyoruz. Bunun haricinde satışlar arttıkça Galatasaray'ın eline geçecek miktar da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Sezer: "Galatasaray açısından önemli ve farklı bir proje"

Kazım Cihan Sezer, Galatasaray için önemli ve farklı bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Galatasaraylı bir aileden geldiğini, sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Kazım Musa Sezer'in torunu olduğunu anlatan Sezer, "Galatasaray açısından önemli ve farklı bir proje. İnovasyon bizi hep heyecanlandırdı. İlaç sektöründe şu an gıda takviyesi pazarı 1 milyar lira seviyesinde. Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Uzmanı olduğumuz işte Galatasaray ile neler yapabileceğimizi düşündük. Sonunda bu proje ortaya çıktı. Galatasaray logolu vitaminleri satışa sunarak geliriyle kulübümüze katkı sağlamayı hedefledik. Lotus İlaç ailesi olarak 'Şampiyonların Vitamini' projesini hayata geçirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, farklı kulüplerden teklifler geldiğini aktararak, "Dünyada bir ilk olması nedeniyle bu projeyi çok önemsiyoruz. Galatasaray öncülük yaptı. Bu vizyoner bir bakış açısı. Bu projenin duyulmasından hemen sonra birkaç kulüp bizimle irtibata geçti. Şu anda bunları değerlendiriyoruz. Yurt dışından da bazı kulüplerle görüşüyoruz. Bu öncü bir adım oldu." şeklinde görüş belirtti.