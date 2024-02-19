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Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı "Eflatun" 22 Mart'ta vizyonda

Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı "Eflatun" 22 Mart'ta vizyonda

Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı "Eflatun" filmi, 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği film, görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini konu alıyor.

Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek'in de rol aldığı filmin afişi de sosyal medyada yayınlandı.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur."

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