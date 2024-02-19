Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli Albay Güven Şağban hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan ve öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şağban 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edildi.Abone ol
15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban, bu sabah hayatını kaybetti.
Odatv'nin edindiği bilgiye göre, akciğer nakli bekleyen Şağban, yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edildi.
Şağban'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedilecek.