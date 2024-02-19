BIST 9.387
DOLAR 30,86
EURO 33,29
ALTIN 2.002,94
HABER /  GÜNCEL

Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli Albay Güven Şağban hayatını kaybetti

Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli Albay Güven Şağban hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan ve öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şağban 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edildi.

Abone ol

15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban, bu sabah hayatını kaybetti.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, akciğer nakli bekleyen Şağban, yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edildi.

Şağban'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM'de seçim süreci başlıyor
AYM'de seçim süreci başlıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sarıyer'de İETT otobüsüne çöp kamyonu çarptı! 2'si ağır 3 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsüne çöp kamyonu çarptı! 2'si ağır 3 yaralı
Sakarya'da ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si dünya yollarında!
Sakarya'da ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si dünya yollarında!
Bayern Münih 7 günde 3. kez yenildi İnter farkı açtı Manchester City yara aldı
Bayern Münih 7 günde 3. kez yenildi İnter farkı açtı Manchester City yara aldı
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram altın ne kadar oldu?
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram altın ne kadar oldu?
Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in yapımı sürüyor
Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in yapımı sürüyor
Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı
Kredilerde yeni düzenleme masada! Merkez Bankası çalışma başlattı
Kredilerde yeni düzenleme masada! Merkez Bankası çalışma başlattı
Bursa'da deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
Bursa'da deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
Dünya balıkçılık sektörünün kalbi Türkiye'de atacak!
Dünya balıkçılık sektörünün kalbi Türkiye'de atacak!
Darphane'nin son verileri! Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu
Darphane'nin son verileri! Çeyrek altın üretimi 2023'te yaklaşık 18 milyon adet oldu