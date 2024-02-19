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Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Balıkesir'de otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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H.B. (38) yönetimindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, Bandırma-Karacabey kara yolu Akçapınar Kavşağı yakınlarında Z.Ü. (59) idaresindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki B.Ö. (42) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü H.B. yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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