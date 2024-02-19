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Almanya'da çalınan otomobil Tunceli'de otoparkta bulundu!

Almanya'da çalınan otomobil Tunceli'de otoparkta bulundu!

Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen lüks otomobil, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan otomobilin kente getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan otomobile el konuldu.

Otomobilin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.

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