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YSK heyeti, yerel seçim öncesi son hazırlıklar için deprem bölgesine gidiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSK heyeti, yerel seçim öncesi son hazırlıklar için deprem bölgesine gidiyor

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak.

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Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.

YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

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