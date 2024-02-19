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10 şifre hakkının 8'ini harcadı 2 kez daha yanlış girerse 210 milyon dolar kaybedecek

10 şifre hakkının 8'ini harcadı 2 kez daha yanlış girerse 210 milyon dolar kaybedecek

İçinde 13 yıl önce aldığı 7.002 bitcoinin bulunduğu sanal cüzdanın şifresini unutan genç, 10 şifre denemesi hakkının 8'ini kullandı. 2 kez daha yanlış girerse 210 milyon dolar buhar olup uçacak.

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Almanya 13 yıl önce aldığı ve içinde 7.002 bitcoinin olduğu sanal cüzdanın şifresini unutan genci konuşuyor.

Cüzdana girmek için 10 şifre denemesi bulunan ve bunun 8'ini kullanan Stefan Thomas, kalan 2 hakkında da yanlış giriş yaparsa hesabındaki 210 milyon dolara elveda diyecek.

"Depresyondayım"

Söz konusu bitcoinleri 2011 yılında aldığını belirten Thomas "Son 10 yılda 10 denemenin 8’ini harcadım, sadece 2 denemem kaldı, eğer bunlarda başarılı olamazsam parayı sonsuza kadar kaybedeceğim. Depresyondayım" dedi

Hackerlar talip oldu

Öte yandan Thomas, hacker’lardan oluşan bir ekibin kendilerine izin verilmesi durumunda şifreyi açabileceklerini önerdiğini belirtti. Buna karşın Thomas’ın buna pek sıcak bakmadığı belirtildi.

Bitcoin’e yatırım yapanlar arasında şifrelerini unutan binlerce kişi bulunuyor. Resmî verilere göre hali hazırda 150 milyar dolar değerinde bitcoin erişilemez durumda.

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