BIST 9.324
DOLAR 30,87
EURO 33,33
ALTIN 2.006,93
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak"

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp!
Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ahmet Çakar'dan 'Emre Belözoğlu' iddiası! 'Yemin ederim ama ispatlayamam'
Ahmet Çakar'dan 'Emre Belözoğlu' iddiası! 'Yemin ederim ama ispatlayamam'
Yerlikaya Erzincan'daki son durumu duyurdu: Yeni toprak kayması riski var
Yerlikaya Erzincan'daki son durumu duyurdu: Yeni toprak kayması riski var
Real Madrid'de Arda Güler son dakikalarda oyuna girdi
Real Madrid'de Arda Güler son dakikalarda oyuna girdi
İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu
İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı
Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı
9 ilde terör operasyonu: 24 mağara ve sığınak imha edildi
9 ilde terör operasyonu: 24 mağara ve sığınak imha edildi
Kamuya sözleşmeli personel alınacak
Kamuya sözleşmeli personel alınacak
Adıyaman'da feci kaza! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı: Kaza anı kamerada
Adıyaman'da feci kaza! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı: Kaza anı kamerada
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...