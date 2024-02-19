Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...

Hükümet, iş kanunlarında önemli değişiklikler yapmak için yeni bir çalışma başlattı. Sabah gazetesinin haberine göre hükümet çalışma saatlerini kısaltacak düzenleme için düğmeye bastı. Yasa Meclis'ten geçtiği takdirde herkes daha az çalışacak.

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Hükümet, iş kanunlarında önemli değişiklikler yapmak için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışma düzenlemelerine kadar bir dizi konuyu kapsıyor. İş kanunlarında yapılacak değişiklikler, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi planlanıyor.

Mesai saati 48 saatten 40 saate düşüyor

Sabah gazetesine yakın kaynaklara göre, mevcut dağınık mevzuat düzenlenecek ve çalışanların pozisyonu güçlendirilecek. Örneğin, basın iş kanunu ve denizcilik iş kanununda haftalık çalışma süresi 48 saat iken diğer meslek gruplarında 45 saat olarak belirlenmiş durumda. Yeni düzenleme, tüm çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin 35 ile 40 arasında olması üzerine odaklanıyor.

Yıllık izin ve ücretlere de düzenleme...

Yeni hak kategorileri oluşturulurken, mevcut haklar da korunacak. İş kanunuyla ilgili yeni bir perspektif benimsenerek çalışma saatleri, yıllık izinler, ve ücretler gibi konular ele alınıyor.

Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Türkiye'de hala yürürlükte olan 2003 tarihli İş Yasası'na göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiş durumda ancak hükümet, teknoloji ve çağın gereksinimlerine uyumlu olarak bu süreyi düşürmeyi hedefliyor.

Fazla mesai ücretleri katlanacak

Yeni düzenlemeyle birlikte iş kanunlarını tekelleştirme çabası gösterilirken, çalışanların güçlendirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, fazla çalışmalara ilişkin katsayılar da yeniden değerlendirilecek ve dağınık mevzuat bir araya getirilecek.

Çalışanlar güçlendirilecek...

Yeni kanun çalışmalarında, çalışanların merkezde olduğu bir yaklaşım benimseniyor. Çalışanların güçlenmesi, işletmelerin ve işverenlerin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Aksi takdirde, düzenlemelerin etkisiz olabileceği değerlendiriliyor. Çalışanların vasıflarının gelişmesine yönelik hükümler de yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.

Vedat Işıkhan ilk işareti vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine ilişkin düzenlemelerle ilgili sinyaller vermişti. Sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sosyal güvenlik mevzuatını iş gücü piyasasının değişen koşullarına uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.