BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir." sözlerine yer verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.

"Umutsuzluğa kapılmayın"

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara…

"Gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim"

Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere... 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da dehşet! Tüfekle dükkana mermi yağdırdı
Bursa'da dehşet! Tüfekle dükkana mermi yağdırdı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İsrail ordusu yine hastaneye saldırdı
İsrail ordusu yine hastaneye saldırdı
Madem firmalarına kesilen ceza miktarı açıklandı!
Madem firmalarına kesilen ceza miktarı açıklandı!
Ankaragücü - Galatasaray / Canlı yayın
Ankaragücü - Galatasaray / Canlı yayın
Samsunspor uzatmalarda 1 puanı kaptı
Samsunspor uzatmalarda 1 puanı kaptı
Trabzonspor, Pendikspor deplasmanından 3 puan çıkardı
Trabzonspor, Pendikspor deplasmanından 3 puan çıkardı
Vatandaşlardan bamyaya olan talep arttı
Vatandaşlardan bamyaya olan talep arttı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı ile görüştü
Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Gümüşhane’de çıkan yangında 2 katlı köy konağı ve muhtarlık küle döndü
Gümüşhane’de çıkan yangında 2 katlı köy konağı ve muhtarlık küle döndü
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, ardından gömdü!
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, ardından gömdü!