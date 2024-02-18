Trabzonspor, Pendikspor deplasmanından 3 puan çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 43'ye yükseltti. Siltaş Yapı Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

PENDİKSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Pendikspor hücumunda Halil Akbunar uzak mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden top kaleci Uğurcan'da kaldı.

7. dakikada karşılaşma başlamadan önce sahaya atılan meşaleyi dışarıya çıkarmak isteyen Uğurcan Çakır, yüzünde bir rahatsızlık hissedince maçın ilk bölümünde sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

11. dakikada Pendikspor hücumunda sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Meunier, rakibinden önce topa hamle yapıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

26. dakikada Pendikspor atağında ceza sahası içi sol çaprazında yerden seken topu Halil Akbunar kontrol etmek isterken bu esnada top, Meunier'den sekti. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, Meunier'in topa eliyle müdahalede bulunduğunu belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Halil Umut Meler, Meunier'in pozisyonunu monitörden izledi ve Pendikspor lehine verdiği penaltı kararını iptal etti.

35. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bardhi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Erdem Canpolat topu çıkardı.

38. dakikada Trabzonspor hücumunda ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Visca şut açısı aradı, Pendikspor savunması topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

56. dakikada Trabzonsporlu Thomas Meunier sarı kart gördü.

Pozisyon64'Enis Bardhi'nin sol çaprazından yaptığı sert şutta top yandan az farkla dışarı çıktı.

73'Bardhi sağ kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında Trezeguet'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

75'GOL! Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. Visca sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Trezeguet'nin vuruşunda top ağlara gitti.

80'GOL! Enis Destan skoru 2-0 yaptı. Meunies sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Enis'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İlk 11'ler

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis