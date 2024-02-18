Süper Lig'de Gaziantep FK, Samsunspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Samsunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.Abone ol
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren M'Bakata'nın vuruşu yakın direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
15. dakikada Zeki'nin penaltı noktasına ortasına Mouandilmadji'nin vuruşu yandan az farkla dışarıya çıktı.
27. dakikada Ömürcan'ın penaltı noktasına yaptığı ortada topu kontrol ettikten sonra röveşeta ile kaleye gönderen Monteiero'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
30. dakikada Holse'nin pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşu yandan az farkla dışarıya çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Tuğberk Curbay, Furkan Ürün
Gaziantep FK: Florin Nita, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem Mbakata, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim, Jamiro Monteiro, Denis Dragus,
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Aliou Badji, Max Gradel,Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Carl Holse, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Muammer Yıldırım, Soner Aydoğdu, Nany Dımata, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Alim Öztürk, Benito Dırk, Berhan Deniz, Haluk Mustafa Tan, Ercan Kara
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol
Sarı kart: Mouandilmadji (Samsunspor)