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Bursa'da dehşet! Tüfekle dükkana mermi yağdırdı

Bursa'da dehşet! Tüfekle dükkana mermi yağdırdı

Bir şahıs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dükkana silahla ateş açtıktan sonra aracıyla kaçtı. Saldırgan, ekipler tarafından aranıyor.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önünde meydana geldi.

Araçla işyerinin önüne gelen R.K. isimli şahıs, iş yerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, iş yerinin camları kırıldı. İş yerinin kapalı olduğu, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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