BIST 9.324
DOLAR 30,87
EURO 33,33
ALTIN 2.006,93
HABER /  SEÇİM

Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor

Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bileti kesildi. CHP, yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a yönelik tepkileri daha fazla göğüsleyemedi. Dünkü Hatay aday tanıtım toplantısı öncesi Lütfü Savaş gece yarısı aranarak, “Adaylığınız açıklanmayacak, Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor” denildi. Savaş'ın başka bir partiden aday gösterilmesi gündemde

Abone ol

CHP, gelen tepkiler üzerine Hatay’da tekrar aday gösterdiği mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş konusunda kararsız kaldı. Depremin yıl dönümünde yaşanan protestoların ardından tekrar değerlendirme süreci başlatan CHP, dünkü aday tanıtım toplantısında Savaş’ın ismini okumadı. 

Gökhan Zeybek gece yarısı aradı!

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla arayarak "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.

Özgür Özel'i aradı ama konuşamadı!

Saat 13.00 civarında Lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı. Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

YSK saatine kadar açıklanmayacak

Son dönemlerde aday yapılıp yapılmayacağını konusunda tartışma odağı haline gelen Lütfü Savaş'a başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceği yakın çevresi tarafından belirtildi. Bir kaynak da 'aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak için bir taktik olarak uygulanacağı' yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Tarihin en iyisi
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Tarihin en iyisi
Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!
Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!
Hamile kadın ve kocası dehşeti yaşadı! Sopayla ve tekmeleyerek darp!
Hamile kadın ve kocası dehşeti yaşadı! Sopayla ve tekmeleyerek darp!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı