Ordu'da feci kaza! Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, Ulubey Eymür Mahallesi, Ordu-Mesudiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Yılmaz’ın (51) kullandığı 52 DK 814 plakalı otomobil ile Murat F. idaresindeki (34) 52 S 0240 plakalı minibüs çarpıştı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Duru F. (30) yaralandı. Minibüs sürücüsü Murat F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.