Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Tarihin en iyisi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maç sonrası konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın tarihindeki en üst seviyede olduğunu belirtti.

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Ankaragücü, sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, yenilginin sorumluluğunu üzerine alırken Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu olduğunu ifade etti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şöyle konuştu:

"Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar. Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk."

"Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim. Ankaragücü, bu bulunduğu durumu düzeltecek güçte bir camia. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu süreçten inşallah hep beraber çıkacağız."