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Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!

Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!

Diyarbakır'da bir camide skandal bir olay meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir adam, Kur'an-ı Kerim dersi alan öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia ederek onları bıçakla uyarmaya kalktı. Polis ekipleri, olayı araştırmak üzere soruşturma başlattı.

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Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

polis inceleme başlattı

Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara “Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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