BIST 9.324
DOLAR 30,87
EURO 33,33
ALTIN 2.006,93
HABER /  MEDYA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı

İSTANBUL Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kızdırdı. Yerlikaya, "Böyle yasak olmaz" diyerek Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı...

Abone ol

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca arandığını yazdı. Hakan’ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz” diyerek yasak kararını kaldırmış. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Yasağa yasağı Ahmet Hakan yazdı!

Şişli Kaymakamlığı, Kürtçe tiyatro oyununu yasaklamıştı.
“Devletin Kürtçe televizyon yayıncılığı yaptığı bir ülkede bu yasak çok saçma” diye yazmıştım dün.
Dün İçişleri Bakanlığı’ndan aradılar.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre...
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Böyle yasak olmaz” demiş.
- Derhal yasak kararı, ortadan kaldırılmış.
- Söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu, Şişli’de sahnelenecekmiş.
Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür.

Yazının tamamı için tıklayın!

ÖNCEKİ HABERLER
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor
Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile minibüs birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Tarihin en iyisi
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Tarihin en iyisi
Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!
Diyarbakır'da camide skandal! Kuran öğrenen çocukları bıçakla uyardı!