İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı

İSTANBUL Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kızdırdı. Yerlikaya, "Böyle yasak olmaz" diyerek Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca arandığını yazdı. Hakan’ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz” diyerek yasak kararını kaldırmış. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Yasağa yasağı Ahmet Hakan yazdı!

Şişli Kaymakamlığı, Kürtçe tiyatro oyununu yasaklamıştı.

“Devletin Kürtçe televizyon yayıncılığı yaptığı bir ülkede bu yasak çok saçma” diye yazmıştım dün.

Dün İçişleri Bakanlığı’ndan aradılar.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre...

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Böyle yasak olmaz” demiş.

- Derhal yasak kararı, ortadan kaldırılmış.

- Söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu, Şişli’de sahnelenecekmiş.

Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür.

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