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Real Madrid'de Arda Güler son dakikalarda oyuna girdi

Real Madrid'de Arda Güler son dakikalarda oyuna girdi

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Rayo Vallecano ile berabere kaldı. Real Madrid'de Arda Güler 87. dakikada oyuna girdi. Vallecano'nun devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, 64'te oyuna dahil oldu. 

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadilo de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Real Madrid, henüz 3. dakikada Joselu ile öne geçti. Rayo Vallecano, 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle Real Madrid'e cevap verdi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 18 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada oyuna dahil oldu. Rayo Vallecano'nun devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, 64'te oyuna dahil oldu. 

Son dakikalarda kırmızı kart!

Real Madrid'de Dani Carvajal uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Real Madrid 62, Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi. Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise Girona deplasmanında kozlarını paylaşacak.

'Kardeşimi gördüğüme sevindim!'

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, Real Madrid maçının ardından eski takım arkadaşı Arda Güler'le ilgili bir gönderi paylaştı. Portekizli orta saha oyuncusu, "Kardeşimi gördüğüme sevindim! Her şeyin gönlünce olması dileğiyle!" şeklinde bir paylaşımda bulundu. 

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