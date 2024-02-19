BIST 9.324
DOLAR 30,87
EURO 33,33
ALTIN 2.006,93
HABER /  GÜNCEL

9 ilde terör operasyonu: 24 mağara ve sığınak imha edildi

9 ilde terör operasyonu: 24 mağara ve sığınak imha edildi

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ’Bozdoğan-3’ operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Abone ol

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ’Bozdoğan-3’ operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 personelin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bozdağan-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda 910 anti-tank mühimmatı, 910 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kilogram patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 MG-3 makineli tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, G-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 role, 25 tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

PKK
ÖNCEKİ HABERLER
Kamuya sözleşmeli personel alınacak
Kamuya sözleşmeli personel alınacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Adıyaman'da feci kaza! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı: Kaza anı kamerada
Adıyaman'da feci kaza! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı: Kaza anı kamerada
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...
Mesai saatleri kısalıyor! Yasa tasarısı Meclis'e geliyor! Herkes işinden daha erken çıkacak...
Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor
Lütfü Savaş bombası! Gece yarısı 'Adaylığınız açıklanmayacak...' telefonu! Başka partiden aday oluyor
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
İYİ Parti'yi karıştıran suikast girişimi! Evinin krokisini, aracının plakasını, telefonu verip 'öldürün' dedi
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Muğla'da deprem oldu! Gece yarısı panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Taksiciden “Aracımı kapattım” cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
Köpek dövüşüne ağır ceza! 22 kişi gözaltında...
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti