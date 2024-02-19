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Ahmet Çakar'dan 'Emre Belözoğlu' iddiası! 'Yemin ederim ama ispatlayamam'

Ahmet Çakar'dan 'Emre Belözoğlu' iddiası! 'Yemin ederim ama ispatlayamam'

Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a farklı skorla mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu eleştirdi. Çakar, "Tüm değerlerim üzerine yemin ederim fakat ispatlayamam. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor. İstiyorsa ben bayan Ahmet'im" diye konuştu.

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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti. Mücadele boyunca Ankaragücü'nün kötü oyun oynaması tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'ın hedefinde yer aldı. Başkent temsilcisinin çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nu sert bir dille eleştiren Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...

"Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut ile gurur duyuyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlar iki farklı deplasman oynadı. Biri Rize, diğeri Ankara... Bunu tüm spor kamuoyuna soruyorum! İki takım da kaybetti. Biri 3-1, diğeri 3-0... Futbolcuların ve kenardaki yönetimin motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?"

"Rize ısırıyordu, çıkıyordu mücadele ediyordu belki de maçı kaybetmeyeceklerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim, takım tarihinde 3 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadıklarını gördüm."

"Kenarda Emre Belözoğlu'na bakıyorum, sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen gibi, çocukları kırmamak için sakin duruyor. Emre Belözoğlu pamuk gibiydi. Ankaragücü ise çift kale antrenman maçına çıkmıştı."

"Tüm değerlerim üzerine yemin ederim fakat ispatlayamam. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor.

"Seversiniz sevmezsiniz ama İsmail Kartal adamlık konusunda 50 tane Emre eder..."

"Eğer Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben bayan Ahmet'im...''

"İsmail Kartal şampiyon olursa tarihe geçecek ve yerini alacak. Şampiyon olursa seneye de İsmail Kartal devam edecek ve uzun yıllar devam edecek. Emre alternatifi bu sebeple hiçbir zaman düşünülmeyecek..."

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