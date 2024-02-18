Hangi emekliye kaç para ikramiye ödenecek? Kritik tarihler belli oldu
Temmuz ayına kadar emekliler iki kez bayram ikramiyesi alacak. Yeni emekli olanların da yararlanacağı ikramiye ödemelerinde kritik tarihler belli oldu.
Bayram ikramiyeleri emekliler yılına özel yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye kadar yükseldi. İkramiyelerden emeklilik için gün sayan, başvurusunu yapmış ancak işlemlerin bitmesini bekleyen, ya da yeni emekli olanlar da yararlanacak.
Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.
2024 yılı içinde Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiye 1-9 Nisan tarihlerinde verilecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeden almaya hak kazanacak.
Bunun dışında EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese bile Ramazan Bayramı ikramiyesini hak edecekler.