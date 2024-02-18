Hangi emekliye kaç para ikramiye ödenecek? Kritik tarihler belli oldu

Sabah Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.