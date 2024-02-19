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Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp!

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp!

Uşak’ta park halindeki otomobilin, bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek gölete uçması sonucu araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğeri ise kayboldu.

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Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. ve G.K., içinde bulundukları otomobili Karaağaç Gölet’i kıyısına park ettiler. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, R.K. ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek R.K.’yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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