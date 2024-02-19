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Denizli’de Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Denizli’de Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Denizli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması badem ağaçlarının erken çiçek açmasına sebep oldu.

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Denizli’de Şubat ayında hava sıcaklıklarının özellikle bu hafta içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları özellikle kent merkezinde 9 ile 18 derece arasında gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle de bazı ağaçlar çiçek açtı.

Buldan ilçesinde de sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı.

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