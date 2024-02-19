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Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali sona erdi.

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Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada 60 amatör golfçü mücadele etti.

İki gün süren turnuva sonunda kategorilerinde birinciliği elde eden 5 amatör golfçü, 25 Ekim-2 Kasım 2024 tarihlerinde Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvada A Kategorisinde Durmuş Keçeli, B Kategorisinde Güzel Yusupova, C Kategorisinde Fatime İnce, D Kategorisinde Nazlı Nazmiye Erdoğan ve E Kategorisinde Sinem Saraçoğlu birinci oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri şampiyonanın direktörü Bekir Kara ve turizmci Mehmet Aygün tarafından verildi.

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