17 yaşındaki Mert'in kahreden ölümü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için Yeşilyuva Mahallesi’ne geldi. Gece dedesi Ali Ayöz’e ait boş evde sobayı yakarak uykuya dalan Ali Mert Ayöz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ayöz’den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde içeride duman görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Mert Ayöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayöz’ün cenazesinin bugün Yeşilyuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.