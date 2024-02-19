AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, miting alanındaki güvenlik bariyeri noktasında polislerle tartıştı. Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" dedi.

Abone ol

Cumhuraşkanı Erdoğan’ın dün Rize'de yaptığı miting öncesinde; AK Partili yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma yaşandı.

Ayar’la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etmesi üzerine Hikmet Ayar, polislere “Haddini bileceksin be, aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" dedi.

"Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?"

İl başkanı Ayar’ın ısrarı üzerine polis memurları, “Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz” dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar “Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin” diyerek olay yerinden ayrıldı.