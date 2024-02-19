Özgür Özel’den yeni 'Hatay' açıklaması: Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay adayı Lütfü Savaş hakkında “Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı dün yapılan tanıtım toplantısında ilan etmedi.

CHP'nin Ankara'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısına çağrılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a önceki gece saat 01.00 civarında kürsüye çıkartılmayacağı bilgisinin verildiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Lütfü Savaş Ankara'da olduğu halde gelişmelerden rahatsız olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

Toplantıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıralamaya göre sahneye çağrılıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ise duyurulmadı.

Adaylığı geri çekilebilir

Lütfü Savaş için yaptırılan memnuniyet anketlerinin sonuncusunda, Savaş'tan duyulan memnuniyetsizliğin görüldüğü ve bu nedenle Savaş'ın adaylığının geri çekilebileceği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de Çalar Saat programında konuştu.

Özel, Now Tv'de katıldığı canlı yayında, soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

CHP tarafından tekrar aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığından vazgeçilip geçilmediğine yönelik soru üzerine Özel, şunları söyledi:

"Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık, Hatay'da beş anket yaptık. 'Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik' dedim. Adana ve Mersin adaylarını belirlerken, Hatay'ı atamamak zafiyet yaratacaktı, atadık. Ölçmelere devam ettik, Hatay'a gittiğimde 'Vatandaşın sesini duyduk' dedim. 'Yeni anketler yapacağız' dedim. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey'i aradık, ulaşamadık. Dün sabah görüşemedik. Bugün birazdan Sayın Lütfü Savaş ile konuşacağım, elimdeki anketi Lütfü Bey ile paylaşacağım."

"Hatay ittifakı için üzerimize düşeni yerine getireceğiz"

Özel, bu ankette hangi sonuca ulaşıldığı sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Anket, Lütfü Bey'in desteği ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey ile de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirerek bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Cumhur İttifakı adayının şans yakalamamasının yolu bir Hatay ittifakı kurmak. Biz Hatay ittifakı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için de 36 saat var önümüzde. Bu sürede Hatay'daki soruna en doğru cevabı vereceğim."

"Hatasıyla sevabıyla benim listem"

Özel, "Parti içi muhalefet ve aday gösterilmeyenler arasında 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu bekleyenlerin olduğu" şeklindeki değerlendirme üzerine, şunları kaydetti:

"1 Nisan gününü bekleyen, 'CHP başarısız olsun da bilmem ne yapalım' diyenler çok beklerler. Çünkü çok kararlı, çok yürekli, çok azimli ve çok partili bir grup var orada. Ben onlara güveniyorum, öbürlerinden ne korkacağım. 'CHP başarısız olsun da parti içi iktidarı devralalım' diyen bir grup muhteris varsa eğer, bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun."

Belirlenen adaylar için "hatasıyla sevabıyla benim listem" ifadelerini kullanan Özel, "Bütün günahı üstleniyorum." dedi.

Akşener'in İmamoğlu eleştirileri

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik son günlerdeki eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Canı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.