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Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı belli oldu. Ons altın yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıdı. Uzmanlara göre yükselişin devamı var...

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1995 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 7 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Ons fiyatı 2 bin doları aştı

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da yeni haftaya yüzde 0,4 artışla 2 bin 20 dolardan başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin tarihin açıklanan makroekonomik verilerle ötelenmeye devam etmesine karşın, piyasalarda "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlü kalmayı sürdürmesinin risk iştahını canlı tuttuğunu ifade etti.

İslam Memiş'ten bomba tahmin

“Ajandamızda ‘Mart sonuna kadar 2.150, yaz aylarında 2.500-2.700, yıl bitene kadar da 3.000 lirayı göreceğiz’ vardı. Bu devam ediyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her düşüşte elinden çıkaranlar, malını yerine koymak için oldukça zorlanacaktır. ‘Elimde altın var, faize borsaya geçsem mi?’ diyenler var. Sepet uygulamasında sepetimizde bütün varlıklar var. Borsaya da altına da gümüşe de zamanında girdik biz."

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