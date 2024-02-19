Düğünde kavga: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Tekirdağ Çorlu'da bir düğünde laf atma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Kavga, düğünü yarıda bıraktırdı.Abone ol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak üzerinde akşam saatlerinde başlayan düğünde gerginlik yaşandı. Dedektif böcekler: Cesetlerin üzerinde bulunan sinekler, 20 vakayı aydınlattı
Gelin ve damadın yakınları arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. İki grup birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.
Olayda 1 kişi hafif yaralandı.