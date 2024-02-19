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2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye'de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye'de oynanacak

Türkiye, kadınlar ve erkeklerde Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun finallerine ev sahipliği yapacak.

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Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, mayıs ayında Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.

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