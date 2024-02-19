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İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım

İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'na yönelik sert eleştirileri sürüyor. İYİ Parti-CHP arasında 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan gerilim tarafların dün ve bugün yaptıkları açıklamalarla tırmandı.

Akşener, dün partisinin İstanbul adaylarının tanıtım töreninde isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alarak, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

"A, B partisinin lideri fark etmiyor artık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaretinde gazeteciler Akşener'in bu sözlerini hatırlattı. İmamoğlu, Akşener'in, sözlerine şu yanıtı verdi:

-Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır.

-Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım. İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm.

- Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık.

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