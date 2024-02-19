CHP lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü! Kritik görüşme 60 dakika sürdü, adaylıktan çekilecek mi?

CHP'de kritik görüşme sona erdi. Hatay'da yeniden aday gösterilmesiyle tepki çeken Lütfü Savaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi 60 dakika sürdü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

Lütfü Savaş’tan Özgür Özel görüşmesinin ardından ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel’le görüşen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan açıklama geldi. Savaş, CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığı telefondan, “Herkese selam söyle, yarın çok daha büyük bir mitingde açıklamalarımız olacak. Şu anda çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın hep birlikte ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız” diye seslendi.