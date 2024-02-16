Son Hatay anketinde bomba sonuçlar! Mehmet Öntürk, Lütfü Savaş ... hangi isim önde?

ORC Araştırma, Hatay anketi sonuçlarını paylaştı. 11-13 Şubat tarihileri arasında 1970 katılımcıyla yapılan ankette seçmene "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuyla birlikte iki farklı senaryo yöneltildi.