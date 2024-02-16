Son Hatay anketinde bomba sonuçlar! Mehmet Öntürk, Lütfü Savaş ... hangi isim önde?
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Lütfü Savaş'ın Hatay'dan aday gösterilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Son Hatay anketi sonuçları ortaya çıktı. Mehmet Öntürk, Lütfü Savaş, Gökhan Zan? İşte merak edilen o sonuçlar...
ORC Araştırma, Hatay anketi sonuçlarını paylaştı. 11-13 Şubat tarihileri arasında 1970 katılımcıyla yapılan ankette seçmene "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuyla birlikte iki farklı senaryo yöneltildi.
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"Mevcut adaylarla gidilirse hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna verilen cevaplar şu şekilde oldu:
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Mehmet Öntürk yüzde 41,9
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Lütfü Savaş yüzde 25,1
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