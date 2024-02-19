BIST 9.383
DOLAR 30,87
EURO 33,29
ALTIN 2.004,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, iş yerleri üzerinden "vadeli altın satışı" adı altında yüksek miktarlarda faizle borç para vererek, mağdurların maaşlarından muvafakatname alındığı, altın teslim etmiş gibi fatura imzalatarak tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Zanlıların devlet kademesinde tanıdıkları olduklarını beyan ederek işe koyma vaadiyle mağdurlardan para alarak dolandırıcılık yaptıkları da ihbar edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekipleri, eş zamanlı operasyonlarda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karıştıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!
Galatasaray Kulübü, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı
Adnan Oktar davasına yeni iddianame: İsrailli siyasetçilerle görüşmüşler
Adnan Oktar davasına yeni iddianame: İsrailli siyasetçilerle görüşmüşler
6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'de arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı
6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'de arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım
İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım
Togg T10X Erciyes'te kar pistine çıktı!
Togg T10X Erciyes'te kar pistine çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 4 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 4 ihale düzenleyecek
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! CİMER'e yapılan başvuru ve gelen cevap yayımlandı
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! CİMER'e yapılan başvuru ve gelen cevap yayımlandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı!