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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik terör eylemlerinin sürdüğünü ve ramazanda durumun daha da kötüleşebileceğini belirterek, AB üyesi ülkelere bu yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunduğunu söyledi.

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Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, toplantının iki ana gündeminin Ukrayna ve Filistin'deki son durum olacağını kaydetti.

Borrell, 16 Şubat'ta Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşinin toplantıya fiziken katılacağını belirterek, Rusya'ya güçlü bir mesaj gönderileceğini vurguladı.

AB'nin insan hakları konusunda uyguladığı yaptırımların isminin "Aleksey Navalnıy İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" olacağını duyuran Borrell, bu kapsamda Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanacağını bildirdi.

Filistin'deki durum

Borrell, toplantının diğer gündeminin Gazze ve Batı Şeria'daki durum olacağını aktardı.

Hafta sonu İsrail'i bir kez daha Refah'a saldırmamaya davet eden açıklama yaptığını anımsatan Borrell, üye ülkelerin bu konuda uzlaşısı olmadığı için bu çağrıyı bireysel gerçekleştirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Borrell, "İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

Batı Şeria'daki duruma dikkati çeken Borrell, "Gazze'deki durumdan söz ediyoruz ama Batı Şeria kaynıyor. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Üye ülkelere Filistinlilere karşı terör eylemleri düzenleyen yerleşimcilere yaptırım uygulamayı öneriyorum ama hala bundan uzağız." diye konuştu.

Borrell, ramazanın yaklaştığına işaret ederek, "Eğer Batı Şeria'da ramazanda insanların camiye gitmesine engel olurlarsa durum daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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