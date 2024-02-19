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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

CHP'nin gözden çıkardığı Lütfü Savaş'ın yeni kararı kulislerde konuşuluyor

CHP'nin gözden çıkardığı Lütfü Savaş'ın yeni kararı kulislerde konuşuluyor

CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerine başka aday arayışını hızlandırdı. Savaş'ın 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak girme kararı aldığı iddia edildi.

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Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'de tartışmaların yaşandığı Hatay'da, Lütfü Savaş krizi yeni bir boyut kazandı.

CHP'nin aday tanıtım toplantısına çağrılmayan Savaş ile ilgili CHP lideri Özel, bugün bir televizyon kanalında "Anket, Lütfü Bey'in desteği ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor." dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in verdiği bilgiye göre; Lütfü Savaş 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak girme kararı aldı. Savaş'ın "CHP'den affımı istiyorum Bağımsız aday olacağım" dediği bildirildi.

Lütfü Savaş'ın CHP'den affını isteyip Bağımsız aday olacağı iddialarının ardından kulislerde İYİ Parti'den de aday olabileceği konuşulmaya başlandı.

Özel ile 1 saatlik görüşme

Öte yandan  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

Lütfü Savaş'ın yerine geçen iki aday

TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman da CHP'nin Hatay adayı için adı geçen isimleri paylaştı. Buna göre; CHP kulislerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ve eski Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'ın ismi geçiyor.

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