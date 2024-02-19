BIST 9.387
DOLAR 30,86
EURO 33,29
ALTIN 2.002,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

32 şüpheliden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 17 şüpheli ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü! Kritik görüşme 60 dakika sürdü, adaylıktan çekilecek mi?
CHP lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü! Kritik görüşme 60 dakika sürdü, adaylıktan çekilecek mi?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP'nin gözden çıkardığı Lütfü Savaş'ın yeni kararı kulislerde konuşuluyor
CHP'nin gözden çıkardığı Lütfü Savaş'ın yeni kararı kulislerde konuşuluyor
Vodafone ve Damac İzmir’de veri merkezi kuracak
Vodafone ve Damac İzmir’de veri merkezi kuracak
Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı!
Galatasaray Kulübü, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü, Lotus İlaç ile iş birliği anlaşması imzaladı
Adnan Oktar davasına yeni iddianame: İsrailli siyasetçilerle görüşmüşler
Adnan Oktar davasına yeni iddianame: İsrailli siyasetçilerle görüşmüşler
6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'de arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı
6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'de arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım
İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine yanıt: Muhatap almayacağım