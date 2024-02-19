Yarın son gün! Yeniden Refah'tan AK Parti açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları çekilecek mi?

YENİDEN Refah Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmeler tıkanmış ve YRP İstanbul ile Ankara'dan aday göstermişti. Aday bildiriminin son gününe kadar Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Erbakan'ın görüşebileceği ve Yeniden Refah'ın adaylarını çekebileceği iddia edilmişti. Yeniden Refah Partisi, yeniden görüşmeye kapıları kapadı...

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için AKP ile yeni bir görüşme trafiğinin başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç," AK Parti'den yeniden bir görüşme talebi gelmedi. Dolayısıyla görüşme mümkün değil" dedi. Yerel seçimlerde İstanbul için de değerlendirmeleri bulunan Kılıç, "İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Oylarımız yüzde 6-7 düzeyinde...

Gazete Duvar'ın haberine göre; partisinin anketlerde yüzde 6-7 düzeyinde olduğunu belirterek "Bu veriler henüz adaylarımız ortaya çıkmadan önceki verilerdi. Adaylarımız ortaya çıktıktan sonra Türkiye genelinde oy ortalamamızın yüzde 8- civarında seyredeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla birçok ilde Yeniden Refah Partisi sonuca etki edecektir" dedi.

Yarın listeler teslim edilecek

Kılıç, yerel seçimde partisinin Ankara ve İstanbul'da ilk 3'e gireceğini belirtti. Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ile yerel seçimler nedeniyle aday listelerinin iletileceği son tarih olan 20 Şubat’tan önce yeni bir görüşme trafiğinin olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Kılıç, şöyle devam etti:

Ama olmadı ve nitekim ittifak yok!

"Sanmıyorum. Çünkü genel başkanımız çok net bir açıklama yaptı. Öncesinde de iki aya yakın süren ittifak görüşmeleri oldu ve bir ilerleme sağlanamadı. Yeniden Refah Partisi de ittifak görüşmelerine devam etme gereği görmedi. Görüşmelerde ilerleme sağlanmış olsaydı belki birkaç görüşme daha yapılıp bazı hedeflere erişilebilirdi. Ama olmadı ve nitekim ittifak yok."

AK Parti'den yeni bir talep gelmedi

"Açıklamamızdan sonra da AK Parti'den yeniden bir görüşme talebi gelmedi. Dolayısıyla görüşme mümkün değil. Nihayetinde Yeniden Refah Partisi, kendi adaylarıyla tüm illerde seçimlere katılacağını doğrudan Genel Başkanımızın ağzından ifade etmiş oldu. Bu bir kararlılık göstergesidir. Bir adım sonrasında da Ankara, İstanbul, İzmir adaylarımızı ilan ettik. Dolayısıyla bir boşluk kalmadı."

"Açık kapı yok"

"AK Parti ile anlaşmaya dair soruya ‘Sanmıyorum’ diye cevap verdiniz. Kesin bir cevap vermemenizin sebebi açık bir kapı olması mı? Nasıl okumalıyız?" sorusuna yanıt veren Kılıç, "Açık kapı yok çünkü bir talep yok. AK Parti’den bir teklif yok, buradan bir talep yok. Bu aşamada da böyle bir teklif gelmesi söz konusu değil diye düşünüyorum. 'Siyasette 24 saat uzun süre' derler ama biz bir tereddütle bu kararı almadık" diye konuştu.

AK Parti anketlerdeki gücüne güvendi

Daha önce AK Parti ile yaklaşık 2 ay süren seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili konuşan Kılıç, AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlerde oy potansiyelinin yüksek olabileceğini belirterek "Biz aslında ittifak görüşmelerinde sürecin içinde kalarak bir fedakarlık yaptık. Aykırı ya da çok yüksek taleplerimiz söz konusu değildi ama dediğim gibi AK Parti anketlerdeki gücüne güvendiğinden dolayı sonuçlandırmaya odaklanmadı" ifadelerine yer verdi.

Umarım İmamoğlu kazanmaz

İstanbul seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıç, aday çıkarmalarının Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını sağlamayacağını ifade ederek "Bugün de aynı kanaatteyim. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. ‘Yeniden Refah, Yeniden İstanbul’ diyoruz. İnşallah İstanbul'da kazanan biz oluruz. Biz kazanmazsak da umarım kazanan İmamoğlu olmaz. Ben bu konuda bu kadar netim" şeklinde konuştu.