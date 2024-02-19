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Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekti1 Polis o adamı gözaltına aldı

Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekti1 Polis o adamı gözaltına aldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan 72 yaşındaki S.S., gözaltına alındı.

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13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri sürerken Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

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