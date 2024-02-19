Gazze'de ölü sayısı 29 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli saldırı ve işgal sonucunda Gazze'de ölenlerin sayısı 29 bin 92'ye ulaştı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürüyor. İsrail saldırıları durdurması ve kalıcı ateşkesin yerine getirilmesi için çağrı ve tepkiler de devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 29 bin 92 Filistinlinin öldüğünü ve 69 bin 28 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 Filistinlinin öldüğü, 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.