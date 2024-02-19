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"Ev sahibim tornavidayla köpeğimi kör edip öldürdü" dedi! Gerçek bambaşka çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Ev sahibim tornavidayla köpeğimi kör edip öldürdü" dedi! Gerçek bambaşka çıktı

İSTANBUL'da bir kişi, köpeğinin ev sahibi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Köpeğin önce gözlerinin tornavidayla oyulduğu ardından katledildiği öne sürüldü. Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrası konuyla ilgili inceleme başlatan Emniyet gerçeği ortaya çıkardı...

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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Pınar Mahallesi'nde "Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavida ile oyarak katliam yaptı" şeklindeki haber içeriğiyle ilgili inceleme yapıldı.

Ekipler, S.E. ile söz konusu köpeğin sahibi olan kiracısı T.S. arasında geçmiş dönemlerde anlaşmazlık yaşandığını, "S.E'nin evden çıkarmak için kiracısına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisinin olmadığı bir zamanda T.S'nin oturduğu evin kapısını kırarak içeriye giren S.E'nin evdeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu tespit etti.

Bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiğini değerlendiren ekipler, 1 Şubat'ta veteriner muayenesi yapılan köpeğin, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığını, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğunu belirledi.

Köpeğin sahibi T.S. hakkında "iftira" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle...

18 Şubat 2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde “Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavidayla oyarak katliam yaptı" şeklinde çıkan haber içeriğiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.

18 Şubat 2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde “Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavidayla oyarak katliam yaptı" şeklinde çıkan haber içeriğiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, T.S. isimli köpek sahibinin S.E.’nin kiracısı olduğu, geçmiş dönemlerde de aralarında anlaşmazlık yaşandığı;  iddialara göre S.E.’nin evden çıkarmak için T.S.’ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, evde olmadığı bir zaman zarfında S.E.’nin evin kapısını kırarak içeriye girdiği ve evin içerisindeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği şeklinde yansıyan olayın asılsız olduğu, bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiği anlaşılmıştır.

Devam eden araştırmalarda; Efe isimli köpeğin 01 Şubat 2024 tarihinde veteriner muayenesinin yapıldığı, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığı, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğu belirlenmiştir" 

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