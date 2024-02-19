Eski eşini 23 yerinden vurdu! Cani kocaya film gibi operasyon: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca...
KAĞITHANE'de 8 yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan şahıs, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı.
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö. (35), 8 yıl önce Özkan Ö.'den (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ö.'yü Özkan Ö., eve gelip defalarca darbetti.
Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.
Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Ö. silahını çıkartıp Neslihan Ö.'ye kurşun yağdırdı.
Vücudundan 21 kurşun çıkartıldı
Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Ö. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neslihan Ö. ameliyata alındı.