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Skandal sözleri sonrası Feyza Altun hakkında soruşturma! İslam'a hakaret etmişti

Skandal sözleri sonrası Feyza Altun hakkında soruşturma! İslam'a hakaret etmişti

Avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden İslam diniyle ilgili, yaptığı skandal hakaret sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulunmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a paylaşımı nedeniyle tepki göstermiş ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

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