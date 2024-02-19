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Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Fenerbahçe karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer ekip ise sahada ısınma ve pas çalışmasıyla idmana başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Gökhan Akkan ve Benhur Keser antrenmana katılmazken, Janne-Pekka Laine sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.

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