BIST 9.334
DOLAR 30,87
EURO 33,27
ALTIN 2.003,10
HABER /  GÜNCEL

CHP'nin logosu mu değişti, kafa karıştıran detay! Logoya 'Özel' dokunuş

CHP'nin logosu mu değişti, kafa karıştıran detay! Logoya 'Özel' dokunuş

CHP'nin dün Ankara'da düzenlediği aday tanıtım etkinliğinde 'logo' detayı dikkatlerden kaçmadı. Partinin logosunun değiştirildiği öne sürüldü.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'nin Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel'in partinin logosunda değişikliğe gittiği iddia edildi. 

Özel'in katılımı ile dün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında logo detayı dikkatlerden kaçmadı.

"Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi

CHP’nin yeni logosu olan kırmızı zemin üzerinde altı beyaz ok, 1931'de CHP'nin "Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi olarak kullanılan logoyla benzerlik taşıdığı görüldü. Logodaki değişiklik sosyal medyada gündem olurken bazı partililer bu kararı 'orijinal logoya geri dönüldü' olarak yorumladı.

Partinin logosu eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de değiştirilmişti. Özgür Özel döneminde de yapılan ilk değişikliklerden biri bu oldu. 

Resmi bir açıklama yok

Logoda değişikliğe gidildiği iddiası üzerine partiden henüz resmi bir açıklama gelmedi. CHP'nin resmi internet sitesinden de halen eski logo kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aday belirleme tepkisi DEVA Partisi Ankara il Başkanı istifa etti
Aday belirleme tepkisi DEVA Partisi Ankara il Başkanı istifa etti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İtalya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! NATO'ya dikkat çekti
İtalya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! NATO'ya dikkat çekti
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
Psikiyatriste gitmekten korkmayın!
Psikiyatriste gitmekten korkmayın!
Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kütahya'da tefecilik operasyonu: 9 kişi yakalandı!
Kütahya'da tefecilik operasyonu: 9 kişi yakalandı!
Kremlin'den Batı'ya Navalnıy tepkisi!
Kremlin'den Batı'ya Navalnıy tepkisi!
Yeni belediye başkanlarının maaşları ne kadar olacak?
Yeni belediye başkanlarının maaşları ne kadar olacak?
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı! İslam'a hakaretleri büyük tepki çekti
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı! İslam'a hakaretleri büyük tepki çekti
TFF'den VAR kayıtları ile ilgili açıklama!
TFF'den VAR kayıtları ile ilgili açıklama!
"Ev sahibim tornavidayla köpeğimi kör edip öldürdü" dedi! Gerçek bambaşka çıktı
"Ev sahibim tornavidayla köpeğimi kör edip öldürdü" dedi! Gerçek bambaşka çıktı