CHP'nin logosu mu değişti, kafa karıştıran detay! Logoya 'Özel' dokunuş

CHP'nin dün Ankara'da düzenlediği aday tanıtım etkinliğinde 'logo' detayı dikkatlerden kaçmadı. Partinin logosunun değiştirildiği öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'nin Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel'in partinin logosunda değişikliğe gittiği iddia edildi.

Özel'in katılımı ile dün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında logo detayı dikkatlerden kaçmadı.

"Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi

CHP’nin yeni logosu olan kırmızı zemin üzerinde altı beyaz ok, 1931'de CHP'nin "Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi olarak kullanılan logoyla benzerlik taşıdığı görüldü. Logodaki değişiklik sosyal medyada gündem olurken bazı partililer bu kararı 'orijinal logoya geri dönüldü' olarak yorumladı.

Partinin logosu eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de değiştirilmişti. Özgür Özel döneminde de yapılan ilk değişikliklerden biri bu oldu.

Resmi bir açıklama yok

Logoda değişikliğe gidildiği iddiası üzerine partiden henüz resmi bir açıklama gelmedi. CHP'nin resmi internet sitesinden de halen eski logo kullanılıyor.