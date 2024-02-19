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Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizde can verdi!

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizde can verdi!

Ankara'dan Bartın Amasra ilçesine gezmeye Yusuf Ülger, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Ülger'in cenazesi, dalgıçların yaptığı 5 saat süren arama çalışmalarında bulunarak kıyıya çıkarıldı.

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İddiaya göre, Amasra ilçesi Küçük Liman olarak bilinen deniz kenarındaki kayalıklarda, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir mont bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen polis ekipleri, montun sahibini aramaya başladı.

Monttan çıkan kimlikte şahsın bir üniversitede teknisyen olarak çalıştığı tespit edilirken isminin ise 42 yaşındaki Yusuf Ülger olduğu belirlendi. Ülger'in Ankara'dan otobüsle Amasra'ya geldiğini tespit eden ekipler, çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerinde şahsın denize girdiğini ve bir daha çıkmadığını belirledi.

Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığın ekipleri, liman içerisinde ve açık denizde detaylı bir arama başlattı. 9 dalgıç, 2 bot ile yaklaşık 5 saat boyunca arama çalışmaları yürütüldü. Liman içerisi, kayalık diplerinde detaylı bir arama yürüten dalgıçlar, montun bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede Yusuf Ülgen'in cansız bedenine ulaştı.

Dalgıçlar, yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardıkları Ülgen'in cenazesini kıyıya kadar götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü belirlenen Ülger'in cenazesi, ceset torbasına konularak 112 ambulansına yüklendi.

Ülgen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet hastanesi morguna götürüldü.

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