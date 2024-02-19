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İletişim Başkanlığı'ndan 'Süper Kupa iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan 'Süper Kupa iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru olmadığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ”Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Süper Kupa iptal edildi’ iddiaları doğru değildir. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verdi.

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