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Genç futbolcu Emirhan Delibaş, Beşiktaş'tan kovuldu

Genç futbolcu Emirhan Delibaş, Beşiktaş'tan kovuldu

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarı, Emirhan Delibaş'ın dünyanın en popüler flört uygulaması olan Tinder profilini yayınladı. Beşiktaş, bugün Emirhan Delibaş'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan Emirhan, 14 dakika sahada kaldı.

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